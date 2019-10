VHS Ostkreis Hannover bietet Vortrag über die Geldanlage an

Altwarmbüchen

Die Zinsen für die Geldanlage sinken immer weiter. Und auch wer ausschließlich in Tages- und Festgeldkonto investiert, kann damit kaum die Inflation ausgleichen. Aus diesem Grund bietet die VHS Ostkreis Hannover den Kurs „Das Einmaleins der Geldanlage. Anlagestrategien in Zeiten niedriger Zinsen“ an. In dem rund dreistündigen Kurs informieren die beiden Finanzanlagenvermittler Torsten Arends und Steffen Koch vom Niedersächsischen Aktienclub (NDAC) über alternative Anlagemöglichkeiten. Ziel des NDAC ist es, die Bevölkerung in Sachen Geldanlage aufzuklären.

Verschiedene Strategien zur Geldanlage sind möglich

Um dies umzusetzen, haben sich die beiden Kursleiter insgesamt vier Schwerpunkte gesetzt. Ein Aspekt sind dabei die Anlagestrategien. Arends und Koch stellen unter anderem die Unterschiede der Strategien dar und welche auch für turbulente Zeiten geeignet sind. Ein wichtiger Punkt bei der Geldanlage ist zudem, wie das Vermögen erhalten bleibt und noch weiter aufgebaut werden kann. Um in Zukunft Anlagefehler zu vermeiden, klären die Finanzanlagenvermittler auch darüber auf und zeigen die häufigsten Fehler auf. Der vierte Schwerpunkt ist der Bereich der Medien. Dabei informieren die beiden Leiter des Kurses über den Einfluss der Medien auf die Anlageentscheidung.

Der Kurs beginnt um 18 Uhr im Seminarraum 3 des VHS-Gebäudes in Altwarmbüchen, Hannoversche Straße 23, und endet gegen 21.15 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 18 Euro. Eine telefonische Anmeldung nimmt die VHS unter Telefon (05132) 50000 mit der Kursnummer Q116052 möglich.

Das könnte für Sie auch interessant sein:

Neues VHS-Programm bietet 120 Kurse

Von Lisa Otto