Altwarmbüchen

„Hallo, würden Sie bitte einmal aufstehen?“, sagt Uwe Howind in Richtung von drei Jugendlichen, die sich gerade mit ihrem gekauften Essen auf eine Bank im A2-Center gesetzt haben. Statt einer Antwort erhält der Sicherheitsmitarbeiter zunächst nur fragende Blicke. „Das Essen ist in der Mall nicht erlaubt“, erklärt Howind und deutet auf das Hinweisschild an der Bank. Lediglich dort, wo die Mahlzeit gekauft wurde, dürfe diese verzehrt werden. Die Jugendlichen zeigen Einsicht und verstauen ihr Essen schnell im Rucksack.

Sicherheitsdienst kontrolliert auch Maskenpflicht

Bis vor wenigen Monaten hätte Howind die drei gar nicht während seiner Rundgänge durch das Center angesprochen. Doch aufgrund der Auflagen der Corona-Pandemie hat sich einiges geändert. Dazu zählt neben dem Essverbot im Center auch die Maskenpflicht. „Es kommt aber schon noch vor, dass Kunden ohne Masken hier reinkommen“, sagt der 59-Jährige. Viele von ihnen drehten aber gleich wieder um, weil sie selbst gemerkt hätten, dass sie die Maske im Auto vergessen haben. „Die meisten haben sich daran gewöhnt.“

Anzeige

Wie es der Zufall will, kommt Howind bei seinem Rundgang im Erdgeschoss dann aber doch wieder eine Kundin ohne Mundschutz entgegen. Nach einem kurzen Hinweis zieht diese schnell die Maske wieder über Mund und Nase. „Wir geben auch allen immer die Möglichkeit, eine Maske im Center zu kaufen, falls sie keine dabei haben.“ Manche nehmen das Angebot allerdings nicht an. „Die Kunden müssen wir dann eben rausschmeißen.“

Weitere NP+ Artikel

Schilder weisen auf Regeln hin

Er selbst und alle weiteren Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes müssen ebenfalls Masken tragen. „Ich glaube, es nervt jeden, der den ganzen Tag damit rumlaufen muss“, sagt Howind. Die sommerlichen Temperaturen tun ihr Übriges. Als er den Ausgang erreicht und vor das Center tritt, nimmt er daher gleich die Maske ab. „Ich bin jetzt schon mehr draußen. Aber wir haben hier auch immer die Möglichkeit für einen Rundgang.“ Denn die Sicherheitsmitarbeiter kontrollieren nicht nur im A2-Center selbst, sondern auch den Außenbereich, die Parkplätze und das Parkhaus. „Die Hauptaufgabe ist es, präsent zu sein.“

Zu den Aufgaben von Uwe Howind gehört auch das Aufhängen von Plakaten, die die nächsten Veranstaltungen im A2-Center ankündigen. Quelle: Lisa Höfel

Sie haben aber noch mehr zu tun. Neben der verstärkten Kontrolle der Corona-Regeln müssen sie vor allem darauf achten, dass die Hausordnung eingehalten wird: kein Alkohol, keine Hunde im Center. Seit Anfang August ist noch eine weitere Regel dazugekommen. „Es dürfen keine Zigarettenstummel mehr auf den Boden geworfen werden“, sagt Howind. Dies war zwar vorher auch schon verboten, aber jetzt weisen auch Schilder auf den Bänken vor dem A2-Center darauf hin. Die Schilder scheinen schon jetzt Wirkung zu zeigen, sagt Howind und deutet unter die Bänke – alles sauber. Bei seiner Kontrolle kommt er mit einer Kundin ins Gespräch. „Ich habe noch nie meine Zigaretten unter die Bänke geschmissen“, sagt diese. „Es ist doch nicht schlimm, mal aufzustehen und die Stummel in die vorhandenen Behälter zu tun.“

Gespräche mit den Inhabern und Mitarbeitern der Unternehmen im A2-Center stehen bei Uwe Howind auf der Tagesordnung. Quelle: Lisa Höfel

Sicherheitsmitarbeiter übernehmen viele Aufgaben

Auf seinen Rundgang kommt Howind auch mit vielen Mitarbeitern der Unternehmen im Center ins Gespräch. Er bespricht sich mit den anderen Sicherheitsmitarbeitern, kontrolliert die Fluchtgänge, schreibt Unfallberichte, öffnet und schließt die Türen des Centers und hängt Plakate für die nächsten Veranstaltungen im A2-Center auf. „Momentan ist es hier aber etwas ruhiger wegen Corona. Sonst haben wir viele Veranstaltungen wie unter anderem dem Antikmarkt und die Autoschau“, sagt der 59-Jährige.

Neben dem Wegfall der Veranstaltungen kommen zudem im Allgemeinen weniger Besucher. Howind geht davon aus, dass es zu warm ist und viele auch wegen Corona nicht dort einkaufen. Für den Sicherheitsmitarbeiter aber kein Grund, nicht wie gewohnt seine Kontrollrunden zu gehen. Dabei legt er täglich zwischen zehn und 15 Kilometer zurück – und das seit mittlerweile fast zehn Jahren.

Das ist die Serie Tafelhelfer, Künstler, Landwirt oder Polizist: In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Menschen aus dem Nordosten der Region zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Unsere Reporter sind überall unterwegs, um eine Stunde mit ihnen zu verbringen.

Sicherheitsdienst war nicht die erste Wahl

Dass er einmal selbst im Sicherheitsbereich arbeitet, damit hat er nicht gerechnet. Denn Howind ist gelernter Maurer, hat als Lastwagenfahrer gearbeitet und im Anschluss als Kommissionierer. Wegen eines Bandscheibenvorfalls konnte er seine Tätigkeit nicht weiter ausüben, war 72 Wochen krankgeschrieben. In dieser Zeit hat er seinen Sachkundeschein gemacht. „Den benötigt man für den Sicherheitsdienst“, sagt Howind. „Es war auch mein eigener Wunsch, diesen zu machen. So kann man sich, auch wenn man in Rente ist, noch etwas dazuverdienen.“

Mit seiner Entscheidung ist er mehr als zufrieden. Denn egal ob Früh-, Mittel- oder Spätschicht – alle sind sie für Howind interessant. Mit der Schichtarbeit hat er kein Problem. „Meine Frau ist Altenpflegerin und arbeitet auch in Schichten.“ Daher legen beide ihre Arbeitszeit so, dass sie gemeinsam zu Hause sind. Und dort ist oft viel los. An manchen Tagen kommen seine beiden Kinder mit den Enkeln zu Besuch. An den Wochenenden geht es für das Ehepaar aus Badenstedt nach Gifhorn auf den Campingplatz – zum Entspannen.

Von Lisa Höfel