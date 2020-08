Isernhagen

„So, ich habe hier vorn eine Kiste stehen“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht und deutete hinter seine Richterbank am Amtsgericht Burgwedel. Die große Kiste sei gefüllt mit Akten, erklärte der Richter. Doch die braucht er jetzt nur noch für sein Urteil, denn ein kompliziertes Verfahren wegen gewerbsmäßiger Geldwäscherei konnte mithilfe eines Kniffs doch noch ein unerwartet schnelles Ende finden. Damit entging der angeklagte Isernhagener knapp einer Freiheitsstrafe. Seine Geschäfte kommen ihn trotzdem teuer zu stehen.

Der Anklagevorwurf und Grund für so viele Akten: ein ausführlicher Einkauf des Angeklagten bei Ebay. Mehrere Hundert Rollen sogenannter Versandlabels – Etikettenrollen für Postdienstleister wie DHL und Hermes – soll er zwischen Frühjahr 2013 und Herbst 2015 gekauft und wieder verkauft haben. Das Problem: Die waren zu preiswert. Denn die Hunderte Kilogramm an Rollen, die der Angeklagte über die Jahre einkaufte, stammten aus kriminellen Geschäften, die bis nach Spanien reichten.

Der Angeklagte machte 224 Bestellungen

Die Vortäter, so beschrieb es die damals ermittelnde Beamtin vor Gericht, hätten dazu sogenannte Postpay-Accounts von Privatkunden deutschlandweit gehackt. Die Versandlabels wurden dann über verschiedene Zwischenhändler weiterverkauft, bis hin zum Angeklagten in Isernhagen. Der machte im Zuge seiner Arbeit 224 Bestellungen im Wert von 109.000 Euro.

Die entscheidende Frage vor Gericht: Wusste der Angeklagte oder hatte er zumindest billigend in Kauf genommen, dass die Etiketten aus kriminellen Machenschaften stammten oder hatte er es einfach übersehen? Anhaltspunkte, dass es bei den Etiketten nicht mit rechten Dingen zugehen könnte, gab es neben dem günstigen Preis genug: So habe es wechselnde Verkäufernamen und unterschiedliche Bezahlmethoden gegeben, beschrieb die Beamtin vor Gericht.

Geldstrafe von 7200 Euro – und da droht noch mehr

„Es gab so viele Anhaltspunkte dafür, dass die Ware aus inkriminierter Geldwäsche stammte“, stellte auch Richter Siebrecht fest. Er habe frei nach dem Motto gehandelt: „Was die anderen machen, ist nicht meins“, erklärte hingegen der Angeklagte vor Gericht. In seinem Geschäft lebe man eben von Rabatten. Letztlich gab er jedoch zu, zumindest grob fahrlässig die ihm vorgeworfenen Taten begangen zu haben – und bekam dafür eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 80 Euro, also 7200 Euro.

Strafmildernd wertete das Gericht auch die lange Verfahrensdauer. Und auch die große Kiste voller Akten muss Richter Siebrecht höchstens noch zum Verfassen des Urteiles nutzen. Hätte man dem Angeklagten Vorsatz nachweisen wollen, wäre eine komplizierte Beweisaufnahme vonnöten gewesen, bei der die Geschädigten hätten befragt werden müssen. Das bleibt dem Gericht nun erspart – doch der 52-Jährige wird an dem Fall noch etwas zu knabbern haben. Denn den Gewinn aus seinen Geschäften darf er nicht behalten. Mehr als 26.000 Euro wird die Staatsanwaltschaft einziehen. Der Angeklagte blieb etwas fassungslos über die Geschäftspraktiken bei Ebay zurück. Es seien immer noch Versandlabels aus kriminellen Machenschaften auf der Verkaufsplattform zu finden. „Für mich ist dieses ganze Geschäftsmodell total schleierhaft“, sagte er.

Von Alina Stillahn