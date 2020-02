Ausgrenzung im Rat? Ex-SPD-Chef springt der AfD zur Seite

Isernhagen

Der Isernhagener AfD-Fraktionsvorsitzende Fritz Küke, der seinen Rücktritt auch mit der „ Ausgrenzung der AfD“ im Rat begründet hatte, erhält Unterstützung von unerwarteter Seite: Isernhagens ehemaliger SPD-Vorsitzender und Ratsherr André Marburg, im Sommer 2018 im Streit zurück- und aus der Partei ausgetreten, spricht davon, dass seine Ex-Genossen es seien, die im Isernhagener Rat spalteten und hetzten. Diese wehren sich energisch gegen die massiven Vorwürfe.

Marburg kritisiert den Ratsvorsitzenden

Wenn der Ratsvorsitzende Christian Possienke ( FDP) im Zusammenhang des Küke-Rücktritts kommentiere, dass der große Teil des Rates sachlich und menschlich vernünftig zusammenarbeite, dann stelle sich die Frage, warum er über die unsachliche und unvernünftige Zusammenarbeit des übrigen Teils schweige und diese damit relativiere, so Marburg in einer Zuschrift an die Redaktion – und Possienke seiner besonderen Verantwortung für das Miteinander so nicht gerecht werde.

Der Kirchhorster André Marburg (SPD) war 2017 in den Rat eingezogen. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Konkret nennt Marburg in diesem Zusammenhang zwei Äußerungen seiner ehemaligen SPD-Fraktionskollegen aus einer Ratssitzung im Frühjahr 2017. Anträge der AfD zum Haushalt, die auf eine schnelle Abschiebung von Wirtschaftsflüchtlingen, auf eine Reduzierung der Sozialarbeiter für Flüchtlinge und die Mittelkürzung für die Unterkünfte zielten, hatten damals die Wogen hochschlagen lassen. Reinhard Lensch ( SPD) hatte daraufhin von einer „unsäglichen Kampagne“ gesprochen, die das Ziel habe, „Ausländerhass zu schüren“. Herbert Löffler hieb in dieselbe Kerbe: „Die AfD lässt langsam ihre Hosen herunter, und man sieht: Die Unterhosen sind braun.“

Marburg : SPD-Genossen spalten und hetzen selbst

Marburgs aktuelles Fazit dazu: „Unterstellter Ausländerhass und das Schwingen der Nazi-Keule sind Anfeindungen. Sie dokumentieren das Unverständnis über die tatsächlichen Absichten, die ganz sicher weder ausländerfeindlich oder nationalsozialistisch sind, wie sich bei persönlichen Gesprächen mit den AfD-Ratsmitgliedern einfach herausfinden lässt“, meint Isernhagens ehemaliger SPD-Vorsitzender. „Wahrscheinlich aus linksideologischer Verblendung sehen die SPD-Genossen nicht, dass sie selbst spalten und hetzen. Das ist des Pudels Kern für die tatsächliche Ausgrenzung im Rat, die Fritz Küke zu Recht anprangert.“

Und: „Die fortwährend stattfindende Ausgrenzung“, kritisiert Marburg weiter – die sich auch im Verweigern des Handschlags oder durch das Umsetzen bei Veranstaltungen äußere – sei „eine Schande für die Demokratie und die politische Kultur in unserer Gemeinde“.

Löffler : „Stelle mir die Frage, ob er Parteibuch gewechselt hat“

„Ich bin im höchsten Maße verwundert über diese Äußerungen. Und ich stelle mir die Frage, ob er das Parteibuch gewechselt hat“, sagt Herbert Löffler in Marburgs Richtung, der eigenen Angaben nach parteilos ist. Ohne darauf einzugehen, was damals zum Zerwürfnis zwischen Marburg und anderen Sozialdemokraten geführt hatte, empfindet Löffler dessen jetziges Verhalten als „Nachkarten – ob aus Frust oder Überzeugung“. Zu seiner „Braune-Unterhosen“-Äußerung aus der Ratssitzung 2017 stehe er selbst auch heute noch, betont Löffler.

Auch für Reinhard Lensch, Marburgs Nachfolger im Amt des Parteivorsitzenden, gibt es an seiner Aussage von damals nicht zu korrigieren. „Wir grenzen uns ab, wenn Ausländerfeindlichkeit und Hass deutlich werden. Wir wehren uns, wenn Personengruppen ausgegrenzt werden oder Hass gegen sie geschürt wird. Und wir arbeiten nicht mit Gruppen zusammen, die ausländerfeindlich unterwegs sind.“ Mit politisch links oder rechts habe das nichts zu tun. „ Marburg diffamiert den SPD-Wunsch, dass Ausländerfeindlichkeit nicht geduldet wird“. Weiter wolle er sich zu seinem Amtsvorgänger aber auch nicht äußern.

Dass er seiner Verantwortung als Ratsvorsitzender nicht gerecht werde, das weist Christian Possienke entschieden zurück: „Ich werde dieser Verantwortung sehr wohl gerecht und mache dabei auch keine Unterschiede“, ist er überzeugt. „Ich behandele alle Ratsmitglieder gleich. Und das ist bei manchen Statements einzelner Personen nicht immer ganz leicht.“

Lesen Sie auch

Von Frank Walter