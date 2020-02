Nach Zeitungsaufruf: Unfallopfer kann seinem Retter danken

Isernhagen N.B

Einen persönlichen Dank kann Ulrich Korittki aus Isernhagen N.B. nun einem Helfer aussprechen, der ihn nach einem Sturz mit dem Fahrrad zu einem Arzt begleitet und das Rad in der nahe gelegenen Bäckerei untergestellt hatte. Nach einem Aufruf in dieser Zeitung meldete sich am Wochenende der Physiotherapeut Sascha Bock, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls gerade in N.B. aufhielt.

„Er fand mich am Feuerwehrhaus gestürzt vor und bot Hilfe an, die ich zunächst ablehnte“, sagt Korittki, der auf dem Weg zum Supermarkt verunglückt war und sich so am Kopf verletzt hatte, dass er sich weder an den Sturz noch an die folgenden Minuten bis zum Arztbesuch erinnern kann. Doch der junge Mann ließ nicht locker. „Weil ich stark blutete, bugsierte er mich mit sanftem Druck in sein Auto und brachte mich zum Arzt“, schildert der 76-Jährige das weitere Geschehen, denn dank des ersten Gesprächs mit dem Helfer kann er seine Erinnerungslücken nun schließen.

Lesen Sie auch: Unfallopfer sucht unbekannten Helfer, um einfach Danke zu sagen.

„Für den Angehörigen eines Heilberufs ist die Hilfe für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen“, zitiert Korittki eine Aussage seines Helfers. Dieser habe sich wegen des ungeplanten Einsatzes bei einer Patientin verspätet. Er berichtete ihr vom Notfalleinsatz – und als die Patientin, die wiederum mit Korittkis Familie bekannt ist, einige Tage später in dieser Zeitung den Artikel über den unbekannten Helfer las, stellte sie den Kontakt zwischen beiden Männern her. Dem Telefongespräch soll, so wünscht es sich Korittki, ein gemeinsames Abendessen folgen. Er befindet sich nach seinen Verletzungen, darunter einer schweren Gehirnerschütterung und mehreren Prellungen, weiterhin auf dem Weg der Besserung.

Von Antje Bismark