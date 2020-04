Altwarmbüchen/Isernhagen H.B

Die Polizei ermittelt gleich in zwei Fällen wegen Verkehrsunfallflucht. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 10.10 Uhr, krachte es am Farrelweg nahe der Isernhagener Straße: Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte einen geparkten schwarzen VW Caddy, der Außenspiegel ging zu Bruch. Am Dienstag zwischen 11.50 und 16.40 Uhr ereignete sich dann die zweite Unfallflucht, diesmal an der Eisenstraße. Dabei wurde auf einem Parkstreifen die Front eines grauen Audi beschädigt. Die Polizei hofft zu beiden Taten auf Zeugenhinweise. Das Kommissariat ist unter Telefon (05139) 9910 zu erreichen.

Von Frank Walter