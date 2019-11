Isernhagen H.B

Unfallflucht auf einem Hotel-Parkplatz in Isernhagen H.B.: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 7.45 und 16 Uhr an der Burgwedeler Straße einen schwarzen VW Sharan beschädigt.

Die Beseitigung der Lackschäden an einem der hinteren Kotflügel dürfte nach Einschätzung der Polizei etwa 800 Euro kosten. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 99120 an das Kommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter