Isernhagen N.B

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. einen roten VW Polo beschädigt und ist dann davongefahren. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 11.45 und 12.55 Uhr, der Schaden fand sich an der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter