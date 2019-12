Neuwarmbüchen

In Neuwarmbüchen ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der Unfall ereignete sich laut der Polizei zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, an der Straße Im Rosenhag. Der dort geparkte Kia wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei in Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter