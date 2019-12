Isernhagen H.B

Einfach davongefahren ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall in Isernhagen H.B. Auf dem Wendehammer des Ginsterwegs hatte er dabei am Donnerstag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr einen grünen VW Multivan seitlich am hinteren Stoßfänger touchiert. Die Reparaturkosten für den Lackschaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter