Altwarmbüchen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ein anderes Fahrzeug in Altwarmbüchen beschädigt. An einem roten Hyundai, der von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, in einer Parkbucht an der Bothfelder Straße –in Höhe des Restaurants Tandur bei den Mehrfamilienhäusern –gestanden hatte, blieb ein Schaden im Wert von 800 Euro zurück. Der Unfallversursacher hinterließ jedoch keine Kontaktdaten, kümmerte sich nicht um den Schaden. Daher hat die Polizei jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort – kurz: Unfallflucht – eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Lisa Otto