Altwarmbüchen

Unfallflucht auf dem Hornbach-Parkplatz: Ein Unbekannter hat dort am Sonnabend zwischen 13 und 13.30 Uhr einen silberfarbenen Opel Astra an der Fahrertür beschädigt und ist dann geflüchtet. Der Wagen stand direkt vor dem Eingang des Baumarktes an der Ernst-Grote-Straße in Altwarmbüchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Frank Walter