Unfallflucht auf dem Hornbach-Parkplatz in Altwarmbüchen – Polizei sucht Zeugen

Altwarmbüchen

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Altwarmbüchen gegen einen noch unbekannten Autofahrer. Dieser hatte am Dienstag zwischen 11.20 und 12 Uhr auf dem Hornbach-Parkplatz an der Ernst-Grote-Straße einen schwarzen VW Passat touchiert und war dann geflüchtet, statt auf den Besitzer zu warten oder die Polizei zu rufen. Zurück blieben Kratzer an der linken Fahrzeugseite des VW. Die Schadenssumme steht noch nicht fest. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (051439) 9910, melden.

Von Frank Walter