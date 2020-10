Altwarmbüchen

Ein fremdes Auto touchiert und dann abgehauen – das passiert in Altwarmbüchen recht häufig. Am Sonnabend traf es den Besitzer eines schwarzen Volvo XC60 auf dem Hornbach-Parkplatz. Er hatte sein Auto gegen 13.30 Uhr dort abgestellt. Als er eine Stunde später zurückkehrte, war der Wagen beschädigt. Das sei vermutlich beim Ein- oder Ausparken geschehen, so die Polizei. Ohne sich um den Schaden von 500 Euro zu kümmern, hatte der Unfallfahrer das Weite gesucht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer