Isernhagen H.B

Ein Autofahrer hat in Isernhagen H.B. einen geparkten weißen VW Golf touchiert und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Zugetragen hat sich der Verkehrsunfall bereits zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr, an der Burgwedeler Straße nahe der Einmündung Haselhöfer Ring. Der Golf ist am linken Kotflügel und an der Fahrertür durch Kratzer und Dellen beschädigt. Zur Schadenshöhe lagen der Polizei zunächst keine Angaben vor. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter