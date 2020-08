Isernhagen N.B

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonnabend zwischen 9 und 16.30 Uhr einen blauen VW Passat touchiert, den der Halter auf dem Parkplatz des Hufeisensees am Landwehrdamm abgestellt hatte. Bei seiner Rückkehr bemerkte dieser Schäden am vorderen rechten Stoßfänger. Offenbar hatte ein anderes Auto den VW beim Ein- oder Ausparken touchiert. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden von etwa 400 Euro zu kümmern.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallauto oder zum Fahrer geben können, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Anzeige

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark