Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Altwarmbüchen. Am Montagvormittag ist auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Bernhard-Rehkopf-Straße ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein anderes Fahrzeug den Wagen beim Rangieren zwischen 8.30 und 12 Uhr touchiert hat. Es entstanden Lackschäden an der Heckschürze.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise nimmt das zuständige Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Carina Bahl