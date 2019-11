Altwarmbüchen/Isernhagen K.B

Bei zwei Unfallfluchten in Isernhagen ist am Donnerstag ein Schaden von rund 1300 Euro entstanden. Ein Verursacher ist der Polizei bekannt, zur anderen Straftat sucht sie noch Zeugen. Um 14 Uhr krachte es an der Krendelstraße in Altwarmbüchen: Ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer touchierte beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Werkstatt das Heck eines anderen Wagens und fuhr davon. Allerdings beobachtete ein Zeuge den Vorfall.

Zwischen 10 und 18.15 Uhr kam es zu einer weiteren Unfallflucht auf der Dorfstraße in Isernhagen K.B. in Höhe der Kirche: Ein unbekanntes Fahrzeug zersplitterte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Opel Meriva. Zeugen dazu sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter