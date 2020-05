Auto rammt Kind (11) auf Roller: Junge kommt schwer verletzt in die Klinik

Altwarmbüchen

Ein elf Jahre alter Junge ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Altwarmbüchen schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Laut einer Polizeisprecherin war der Schüler mit seinem Tretroller unterwegs, offenbar in Begleitung von Familienangehörigen. In Höhe des Hornbach-Baumarktes wollte der Junge gegen 14.40 Uhr zwei Fahrstreifen der dort insgesamt vierspurigen Hannoverschen Straße überqueren, um zur Stadtbahn-Haltestelle in der Straßenmitte zu gelangen. Er betrat die Fahrbahn demnach direkt vor einem Abschleppwagen, der dort gerade wegen eines Einsatzes eine von zwei Fahrspuren blockierte. Als er auf die zweite, freie Fahrbahn trat, nahte dort gerade eine 78 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf und fuhr ihn an.

Der Junge erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen. Ein Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um den Jungen. Die Rettungswagenbesatzung brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb den Angaben nach unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover sicherte vor Ort Spuren, in der Folge staute sich der Verkehr.

