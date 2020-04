Altwarmbüchen

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Altwarmbüchen ist ein 41 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Ein 84-jähriger Autofahrer, unterwegs in einem Honda, hatte laut einem Polizeisprecher gegen 9.30 Uhr vom Blocksberg kommend nach rechts auf die Kircher Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer. der Vorfahrt hatte. In Folge der Kollision stürzte der 41-Jährige auf die Motorhaube. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Von Frank Walter