Isernhagen F.B

Nicht angepasste Geschwindigkeit: So lautet der Vorwurf, den die Polizei einer Autofahrerin nach einem Unfall in Isernhagen F.B. macht. Die Frau wollte am Freitag gegen 16.45 Uhr vom Lohner Weg kommend am Rewe-Markt nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto prallte gegen den Bordstein und schleuderte anschließend gegen einen Citroën, dessen Fahrerin (46) auf der Gegenfahrbahn an der roten Ampel warten musste. Die Citroën-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Von Frank Walter