Altwarmbüchen

Einbruchsversuch oder einfach nur blinde Zerstörungswut? Diese Frage stellen sich die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel in diesem aktuellen Fall. Und das ist passiert: In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, warfen unbekannte Täter die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Peter-Rosegger-Straße in Altwarmbüchen ein. Das Gebäude steht derzeit leer. Nachdem die Täter die Scheibe zerstört hatten, suchten sie das Weite. Augenscheinlich – so die Polizei in ihrem Bericht – betraten sie das Gebäude nicht. Nun hoffen die Beamten den Tätern durch die Beobachtungen von Zeugen doch auf die Spur zu kommen. Sie bitten um Hinweise unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Thomas Oberdorfer