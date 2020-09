Altwarmbüchen

Die Corona-Pandemie stellt viele Vereine aus Isernhagen vor eine große Herausforderung. Während einige mittlerweile schon wieder unter Einhaltung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen starten konnten, standen sowohl die Volkshochschule Ostkreis-Hannover ( VHS) als auch die Schach-Drachen Isernhagen vor einem Raumproblem. Abhilfe dafür konnte jetzt der TuS Altwarmbüchen schaffen.

TuS Altwarmbüchen bietet Schach-Drachen Unterschlupf

Bereits seit März dieses Jahres fielen das Training und die Punktspiele der Schach-Drachen aus. Grund dafür war die coronabedingte Schließung der Begegnungsstätte Altwarmbüchen durch die Gemeinde Isernhagen. Für die Schachspieler fiel damit ihre gewohnte Trainings- und Spielstätte weg. „Aus diesem Grund hat sich der Verein an uns gewandt“, sagt Günther Wieneke, Vorsitzender des TuS Altwarmbüchen. Und das mit Erfolg. Seit Mitte August trainieren die Schachspieler nun im Mehrzweckraum der Sporthalle des TuS an der Seestraße. „Dort ist das Training für sie gut machbar“, sagt Wieneke.

Ebenfalls in dem Mehrzweckraum des TuS Altwarmbüchen ist auch die VHS Ostkreis Hannover mit einigen ihrer Kurse untergekommen. Ursprünglich sollten diese für das Herbstsemester geplanten Gesundheits- und Entspannungskurse im Bewegungsraum im VHS-Gebäude an der Hannoverschen Straße stattfinden. Doch der Raum ist durch die geltenden Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Pandemie für alle Teilnehmer viel zu klein. „Maximal sechs Personen hätten dort mit dem nötigen Abstand Platz“, sagt VHS-Geschäftsführerin Elke Vaihinger. „Daher waren wir händeringend auf der Suche nach einer Alternative.“

Karate bleibt beim TuS

Mit dem Mehrzweckraum hat Bettina Laes, Fachbereichsleiterin der Gesundheitssparte der VHS Ostkreis Hannover, nun einen passenden Raum gefunden. „Wir haben mit der VHS eine Vereinbarung getroffen, dass sie bis Januar 2021 den Mehrzweckraum nutzen können“, sagt Wieneke. Mit Pilates, Wirbelsäulengymnastik und Gymnastik für Senioren starten in der nächsten Woche auch schon die ersten Kurse unter dem Dach des TuS Altwarmbüchen. Nach Aussage von Wieneke sind dadurch etwa sieben bis acht Stunden pro Woche durch die VHS belegt.

Weiterhin nutzt auch der Karate-Verein Gorin-No-Sho die Sporthalle in der Seestraße. Bedingt durch den Neubau der Sporthalle am Schulcampus in Altwarmbüchen ist der Verein in den Gymnastikraum des TuS umgezogen. Die Karate-Gruppen trainieren dort jeweils montags – voraussichtlich noch bis zu den Herbstferien.

Von Lisa Höfel