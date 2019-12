Altwarmbüchen

Unbekannte haben am Wochenende auf dem TuS-Sportplatz an der Seestraße in Altwarmbüchen einen Schuppen aufgebrochen. Dann stellten sie Sitzgelegenheiten vom Gelände in den Schuppen und hielten sich dort offenbar eine längere Zeit auf. Sie ließen unter anderem Flaschen, Becher und Chipstüten zurück. Die Polizei hofft unter Telefon (05139) 9910 auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter