Trotz Corona-Gefahr: Wildtierhilfe pflanzt 1200 Bäume – in sicherem Abstand

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“: In Zeiten der Corona-Pandemie ist es leicht, angesichts einer Baumpflanzaktion an diesen dem Reformator Martin Luther zugeschriebenen Ausspruch zu denken.Gleich 1200 Bäume hat Juliane Winterhoff von der Wildtierhilfe Isernhagen am Sonnabend in einem Waldgebiet an der Autobahn 7 bei Altwarmbüchen gesetzt – mit Unterstützung einer Handvoll Bekannter und unter gebührenden Sicherheitsvorkehrungen. Ursprünglich hatte sie mit mehr als 200 Helfern gerechnet.

1200 Bäume sollen Borkenkäfer-Schaden vergessen machen

Trotz der grassieren Corona-Krise gibt es Menschen, die auch die Umwelt und deren Schutz nicht aus dem Blick lassen. Während die Fridays-for-Future-Bewegung sich im Internet organisiert und dort eine Bewegung unterstützt, um Menschen aus Risikogruppen unter die Arme zu greifen, hat sich Winterhoff in der Natur für die Zukunft engagiert. 1200 Birken, Roteichen, Erlen und Vogelkirschen sollen dafür sorgen, dass in einem früher vor allem von Fichten bestandenen Areal nahe des Baubetriebshofs, in dem die Borkenkäfer mächtig gewütet hatten, künftig ein junger Mischwald heranwächst.

Diese Tafel soll, versehen mit den Namen aller Unterstützer, möglichst direkt an der Aufforstung ihren Platz finden. Quelle: Sandra Köhler

„1000 Bäume für die Artenvielfalt“

Geplant hatte die aus Brandenburg stammende Naturfreundin die Aufforstung unter dem Motto „1000 Bäume für die Artenvielfalt“, als an das Virus und die damit einhergehenden Einschränkungen noch nicht zu denken war. Ihr gelang es, viele Menschen für den Umweltschutz zu begeistern. Der Ortsrat ließ 750 Euro springen, um die Bäume zu bezahlen. Die Jagdgenossenschaft sorgte dafür, dass der stark verdichtete Boden mittels eines Baggers so vorbereitet werden konnte, dass das Setzen der 80 Zentimeter bis 1,50 Meter hohen Bäumchen überhaupt möglich war. Bezirksförster Christian Oehlschläger half Winterhoff mit seinem Fachwissen, und auch der Naturschutzbund und ein lokaler Baumarkt saßen mit im Boot.

Bäume waren schon geliefert

Die Aktion einfach abzusagen oder später nachzuholen wäre nicht möglich gewesen, sagte Winterhoff, die alle Eventualitäten sorgfältig abgewogen hatte: „Dann hätten wir das erst im Herbst machen können.“ Wenn die bestellten und gelieferten Bäume nicht bis Ende März eingepflanzt worden wären, müssten diese in der Anwuchsphase regelmäßig gewässert werden. „Das könnte ich ohne Hilfe etwa der Feuerwehr nicht leisten.“

Appell der Baumschulen

Sie verwies auf eine Eilmeldung des Verbandes Deutscher Forstbaumschulen. Aus dieser geht hervor, dass wegen zahlreicher Absagen von Pflanzterminen die Vernichtung einer großen Anzahl von Jungpflanzen droht: „Wenn nur ein Drittel oder Viertel ungenutzt bleibt, dann sind das derzeit über 50 Millionen Pflanzen.“ Es gebe derzeit keine Veranlassung seitens der Behörden, dass Waldarbeit nicht stattfinden dürfe, heißt es in der Pressemitteilung vom 18. März. „Waldarbeit ist Arbeit mit organisierbarem Abstand zwischen Mitarbeiter. Die freie Waldsituation/Feldsituation ist sogar günstiger“, heißt es dort mit Verweis auf Aussagen des Virologen Alexander Kekulé.

Helfer halten Abstand zueinander

260 Helfer hatten sich ursprünglich zum Pflanzen bei der Wildtierhilfe angemeldet, selbst in den vergangenen Tagen waren noch Anfragen gekommen. Um keinen ihrer Unterstützer in Gefahr zu bringen, disponierte Winterhoff um. Sie sagte das Pflanzevent im großen Stil mit Stärkung aus der Gulaschkanone ab und machte sich am Sonnabend stattdessen mit ihrer Familie und ein paar Freunden ans Werk auf dem 100 mal 100 Meter großen Gelände.

Die einen fingen auf der einen Seite an, die anderen auf der anderen. Abstand zueinander zu halten und verantwortlich mit der eigenen Gesundheit und der der anderen umzugehen, das hatte Vorrang.

Beim Baumpflanzen lässt sich auch eine Blindschleiche sehen. Quelle: privat

Am Abend sind alle Bäumchen eingepflanzt

„Wir schauen, wie weit wir kommen. Sonst mache ich im Verlauf der Woche weiter“, hatte Winterhoff noch am Freitag überlegt. Doch das ist gar nicht nötig: Am Sonnabendabend waren alle Bäumchen eingepflanzt. „Das war schon nicht ohne“, sagte Winterhoff. Schließlich sei es etwas anderes, kleine Setzlinge oder doch schon etwas größere Pflanzen in die Erde zu bringen. Gerade bei den Roteichen hatte sie sich für größere Exemplare entschieden. „Die schmecken dem Wild besser als beispielsweise Birke. Und wenn die Bäume schon größer sind, sind sie auch widerstandsfähiger.“

Damit sich Tiere nicht an den Bäumen vergreift, will Winterhoff noch sogenannte Fegehölzer zwischen die neuen Baumgruppen setzen. „Doch die konnten leider nicht gleichzeitig geliefert werden. Das werde ich also später nachholen müssen.“ Sie hofft, dass die große Tafel, auf der alle Unterstützer des Projektes genannt werden sollen, direkt an der Aufforstung aufgestellt werden kann. „Das zeigt denen, die spazieren gehen, was hier geleistet wurde. Und sensibilisiert sie vielleicht auch mehr für das Thema.“

So geht es weiter mit der Wildtierhilfe Isernhagen Eigentlich hätte die Initiative Wildtierhilfe Isernhagen längst als Verein eingetragen werden sollen. Doch das scheiterte daran, dass die Aufgaben, die Juliane Winterhoff sich mit der Wildtierhilfe und der angeschlossenen Wildnisschule gesetzt hat, tagesfüllend sind. Nun soll es eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft (UG) mit zusätzlichem Förderverein werden. Der Vorteil: Im Gegensatz zu einer GmbH ist für eine UG lediglich ein Stammkapital von einem Euro notwendig. Die laut Winterhoff „etwa 500 Interessierten und Unterstützer“ könnten dann in den Förderverein eintreten. „Das Konzept habe ich fertig. Was mir fehlt, ist ein Steuerberater, der sich traut, mich dabei zu unterstützen“, sagt die Altwarmbüchenerin. In ihrer Tier- und Artenschutzstation will sie verletzte Wildtiere versorgen und später wieder auswildern. Im Bestand bedrohte Tierarten wie den Europäischen Laubfrosch, das Rebhuhn und die Schleiereule sollen dort gezüchtet werden. Die Station soll auch als Schulungszentrum dienen. Geplant sind Kooperationen mit Kindergärten, Schulen und Behörden. Auf einem Wald- und Bauspielplatz und in direktem Kontakt mit Tieren sollen Kinder für die Natur sensibilisiert werden. Es soll eine Imkerei, ein „wildes Klassenzimmer“, einen Naturerlebnispfad, ein Museum und diverse erlebnispädagogische Aktionen geben.

Von Sandra Köhler