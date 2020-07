Isernhagen K.B

Die Nervosität ist Rania Schneider deutlich anzumerken. Angespannt schaut sie umher, lächelt immer wieder. „Ich habe Angst, dass ich etwas vermassele, beispielsweise mit dem Wachs kleckere“, gesteht die 13-Jährige. Dabei soll es ihr großer Tag werden, an dem sie als vollwertiges Mitglied in die St.-Marien-Kirchengemeinde aufgenommen wird. Sie wartet geduldig vor der Kirche an der Dorfstraße auf den Einlass. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Isabell Achter sowie Pascal Goeker und Florenz Thieme wird sie an diesem Sonnabend konfirmiert. Die Zeremonie ist aufgrund der Corona-Beschränkungen nur in Kleingruppen möglich. „Ich bin froh, dass es überhaupt dazu kommt. Eigentlich hatte ich erst viel später im Jahr mit der Konfirmation gerechnet“, sagt der 14-jährige Florenz.

Küsterin desinfiziert die Kirchenbänke

Kirchenvorstand, Pastoren und weitere Engagierte machen diese insgesamt neun Veranstaltungen möglich. Küsterin Michaela Uhlig hat unmittelbar nach dem Ende des ersten Gottestdienstes einen Lappen und Desinfektionsmittel in den Händen. Gewissenhaft reinigt sie jede Sitzbank und sämtliche Griffflächen in der Kirche. Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender bereit, den die Familien der vier Konfirmanden beim Betreten benutzen müssen. „Es ist surreal“, sagt Kirchenvorstand Dennis Wagner. „Normalerweise ist die Kirche bei Konfirmationen voll.“ Diesmal ist hingegen nur jede dritte Reihe mit Besuchern besetzt. Jede Familie erhält eine Bank für sich. Beim Betreten muss jeder eine Maske tragen. Beim Sitzen darf diese dann abgenommen werden.

Küsterin Michaela Uhlig desinfiziert zwischen den einzelnen Gottesdiensten die Kirchenbänke. Quelle: Mark Bode

Die Konfirmanden ziehen – jeweils eine kleine Kerze in der Hand haltend – gemeinsam mit Pastor Karsten Henkmann ein. Auch bei Rania läuft alles reibungslos. Ihre Ängste vorab stellen sich nun als unbegründet heraus. Auch die schlimmste Befürchtung ihrer Mutter Tania, dass das im Februar gekaufte blaue Kleid nicht mehr passen könnte, treten nicht ein. „Die Konfirmation war ja für Mai geplant. In diesem Alter wachsen die Kinder ja so schnell“, sagt sie.

Uhle singt mit Sicherheitsabstand

Auf eigenen Gesang muss die Gemeinde verzichten. Henkmann spielt stattdessen „Hallo Lieblingsmensch“ von Namika ein. Rika Uhle darf mehrfach als Solosängerin auftreten, begleitet von der Orgel. Uhle steht dabei nah am Altar. „Ich habe locker fünf Meter Abstand zu den Besuchern“, sagt die OP-Schwester, die dem Singen in ihrer Freizeit gerne nachgeht.

Als Henkmann die bevorstehende Einsegnung anspricht, springen plötzlich alle vier Konfirmanden auf. „Nur zu zweit, wie wir es besprochen hatten“, sagt er im leisen und ruhigen Ton. Pascal und Florenz treten schnell den Rückzug an. Zunächst sind die Mädchen an der Reihe. Jede hat einen Paten ausgewählt, der während der Worte des Pastors die Hand über den Kopf der Konfirmanden hält. Zum Ende des Gottesdienstes nach einer Stunde erhalten alle eine größere Kerze, ziehen mit dieser aus der Kirche aus.

Henkmann findet Gottesdienst „sehr feierlich“

Vor der Tür werden mit Handys und Fotoapparaten jede Menge Bilder geschossen. Nach und nach verabschieden sich die Gruppen. Für Rania geht es nach Hause, wo für insgesamt 23 Gäste ein großes Büfett wartet. „Wir haben extra mehrere Tische mit Abstand aufgestellt“, sagt sie. Florenz und seine Familie feiern hingegen beim Italiener in Großburgwedel. Henkmann, der an diesem Tag insgesamt drei Gottesdienste mit gleichem Ablauf leitet, ist erleichtert und findet die Zeremonien auch in kleinen Gruppen gelungen. „Es läuft überraschend gut und sehr feierlich“, sagt er.

Von Mark Bode