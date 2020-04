Trotz Corona: Bäckerei Rathmann muss noch niemandem kündigen

Isernhagen H.B

Bäckermeister Hendrik Rathmann steht vor seiner Backstube. Aus dem Backhaus in Isernhagen H.B. duftet es herrlich nach frischem Brot. Wegen der Ansteckungsgefahr haben aktuell nur die Mitarbeiter Zutritt. „Dass wir den Betrieb aufrechterhalten können, verdanken wir ihnen“, sagt der 47-jährige Chef. „Den ganzen Tag über in Kontakt mit Kunden und Kollegen, das ist in der gegenwärtigen Situation nicht selbstverständlich.“

Corona-Krise geht auch an Bäckern nicht spurlos vorbei

Die Corona-Krise geht auch am Bäckerhandwerk nicht spurlos vorbei. Das hatte unlängst Bäckerei-Unternehmer Gerhard Bosselmann im Internet verdeutlicht, dass er um seine Existenz und die Jobs seiner Mitarbeiter bangt. Emotional richtete er deshalb einen Appell an die Kunden, weiterhin zum Bäcker zu gehen. „Wie es um die Bäckerei Bosselmann steht, weiß ich nicht“, kommentiert der Bäckermeister den Aufruf seines Kollegen.

Jedenfalls musste die Bäckerei Rathmann bislang keinen Mitarbeiter entlassen. Dem 47-Jährigen sind die Aufträge von Firmen weggebrochen, die belegte Brötchen-Platten bestellten. Deshalb schätzt der Bäckermeister, dass er aktuell rund 30 Prozent weniger Umsatz hat. Aber: Die Bäckerei beliefere nach wie vor die Altenheime und andere Kunden. „Gleichwohl haben wir das Sortiment ein wenig reduziert .“

Kuchen geht wie verrückt

Indes verrät Heinz Helmut Rathmann, Seniorchef der Bäckerei: „Kuchen geht wie verrückt.“ Die Menschen seien wegen der Corona-Krise zumeist zu Hause, trinken Kaffee und dazu gebe es eben das süße Backwerk. Insbesondere Blechkuchen und auch Windbeutel seien in den vergangenen Tagen besonders gefragt gewesen, sagt Sohn Hendrik. „Aber das kann auch variieren, das ändert sich von Tag zu Tag.“

Für die Bäckerei Rathmann steht fest: „Die Leute unterstützen uns.“ Das sei das Wichtigste. Und sie backen weiter. Sohn und Vater arbeiten abwechselnd in zwei Schichten, „damit nicht zu viele auf einmal in der Bäckerei sind“, berichtet der Sohn. Beim Backen werden die hygienischen Vorgaben eingehalten. „Wir desinfizieren ständig unsere Hände und tragen Mundschutz“, berichtet der Bäckermeister. Aber die wichtigste Regelung ist: „Kein Fremder kommt in die Backstube.

Plexiglasscheiben schützen Kunden und Personal

Mit dem Coronavirus hat sich nun der Verkauf in den drei Filialen geändert. Die Menschen halten sich an die Abstände in der Schlange vor den Läden. Lediglich zwei Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. „Das hat sich noch nicht so herumgesprochen“, sagt Hendrik Rathmann. In jedem Geschäft hängen nun von der Decke und über dem gesamten Tresen verteilt Plexiglasscheiben herunter. „Der Spuckschutz schützt das Personal wie auch die Kunden“, sagt der 47-Jährige

Zudem sind in allen Filialen die Tische weggeräumt. Stattdessen weisen Linien auf dem Boden auf den Abstand von zwei Metern hin. „Schön ist das alles nicht, aber da müssen wir durch“, meint Hendrik Rathmann. „Wie haben schon einiges erlebt – und diese Krise überwinden wir auch“, sagt der 47-Jährige optimistisch und lacht.

Bäckermeister Hendrik Rathmann bring Kekse in die Filiale in H.B. und weist ausdrücklich darauf hin, dass mehr als zwei Personen nicht in den Laden dürfen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Plexiglasscheiben über dem gesamten Tresen schützen Kunden und Personal vor der Ansteckung. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

