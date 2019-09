Latin Jazz von süß bis pfeffrig: Trio Coppo spielt im KulturKaffee

Isernhagen F.B

Gefühlvolle Eigenkompositionen und frische Arrangements von Klassikern stehen auf dem Programm der Latin-Jazz-Formation Trio Coppo. Am Freitag, 11. Oktober, zaubert die Band afro-kubanische und brasilianische Rhythmen ins KulturKaffee Rautenkranz.

Trio Coppo: Bekannte Songs und selbst komponierte Stücke

Das Trio Coppo haucht Songs von Carlos Santana, George Benson, Chick Corea, Al Di Meola und Pat Metheny eine neue Seele ein und bietet ein nuancenreiches Repertoire mit viel Raum für Überraschungen. Selbst komponierte Stücke wie „Distante“ von Gunnar Hofmann und „African Flute“ von Rolf Schawara ziehen das Publikum in ihren Bann. Das Spiel von Querflöte, Percussion und einer Gitarre, die dem Ganzen frischen Jazz-Atem einhaucht, ist laut Kritikern virtuos und quicklebendig. Dabei verbinden sich die unterschiedlichen Klangfarben der Instrumente zum typischen Trio-Coppo-Sound.

Mit Spielfreude und gegenseitiger Inspiration gelingt es den Musikern immer wieder, die reiche Vielfalt des Latin-Jazz abzubilden und ein buntes Klangmenü zu präsentieren, das bisweilen scharf gewürzt ist. Von schokoladensüß bis pfeffrig – die musikalische Palette des Trios ist breit gefächert.

Das Konzert im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., beginnt am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch einzustimmen. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse dann 25 Euro. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de erbeten.

Von Gabriele Gerner