Die Polizeiinspektion Burgdorf bietet in Kooperation mit der Gemeinde Isernhagen für Freitag, 18. Oktober, an der Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5, erstmals einen kostenlosen Pedelec-Kurs für Personen ab 50 Jahren an. Mitzubringen sind dafür das eigene Pedelec sowie ein Helm. Während zunächst die rechtlichen Aspekte besprochen werden, folgen im Anschluss praktische Übungen in einem Parcours.

Den richtigen Umgang mit dem Pedelec üben

Dabei werden insbesondere die Bremstechnik, Kurvenfahrten sowie die Blickführung geübt. Anschließend ist die Registrierung des Pedelecs möglich. Dafür sind ein gültiger Personalausweis sowie der Kaufbeleg mitzubringen. Unterrichtet wird von 9.30 bis 13.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung bei Ralf Henneberg unter Telefon (0511) 61532515 oder per E-Mail an ralf.henneberg@isernhagen.de erforderlich.

