Altwarmbüchen

Leichtathletin, Sprachtalent, Netzwerkerin und Rednerin: Tosin Andrea David-Röhl aus Altwarmbüchen stellt sich in ihrem Leben vielen Herausforderungen. Einst hatte die Expo sie von Aschaffenburg nach Hannover gebracht. Die Pandemie hat sie zwar als selbstständige Unternehmerin im Bereich der Gastronomie und Hotellerie ausgebremst. Dennoch wagte sie in diesem Jahr die Gründung des Frauenclubs Hannover. Damit will sie Frauen besser untereinander vernetzen. „Frauen liegen mir am Herzen“, sagt sie.

Sechs Sprachen spricht die 44-Jährige. Ihre Leidenschaft fürs Reden hilft ihr nicht nur beim Geschäft oder im Frauenclub, sondern aktuell auch im Finale des Rednerwettbewerbs „Germany’s next Speaker Star 2021“.

Wohnzimmer schaut wie Aufnahmestudio aus

Das Wohnzimmer von David-Röhl schaut derzeit eher wie ein Aufnahmestudio aus. Das gemütliche Ledersofa ist nahezu zugebaut. Vor einem großen Fenster stehen eine weiße Leinwand und ein Stehtisch mit weißer Husse. Darauf ist ein Blumenstrauß drapiert. Zwei Meter entfernt ist ein großer Fernseher. Dort ist auch die Kamera samt Mikrofon installiert. Und zwei leistungsstarke Fotolampen sorgen für das optimale Licht.

Tosin Andrea David-Röhl setzt sich bei Redner-Wettbewerb „Germany’s next Speaker Star 2021“ durch und nimmt am Finale mit vier anderen Frauen teil. Quelle: privat

Aufgeregt scheint David-Röhl kaum zu sein. Zumindest merkt man es der Frau, die einen roten Rollkragenpullover und darüber ein schwarzes T-Shirt trägt, nicht an. Indes strahlt die 44-Jährige über das ganze Gesicht. Dabei liegen konzentrierte Wochen hinter ihr. Mehrmals am Tag hat sie ihren Redebeitrag auf Video aufgezeichnet. Immer wieder schaut sie sich die 15 Minuten langen Streifen an und analysiert sie selbstkritisch. „Ich muss die Zuhörer mitnehmen. Gestik, Mimik und Stimme müssen stimmen“, sagt die Altwarmbüchenerin. Das Thema für ihren Beitrag kann sie selbst wählen, überzeugen muss sie aber die dreiköpfige Jury und das Publikum, die jeweils zur Hälfte entscheiden.

David-Röhl absolviert etliche Stationen im Beruf

Bis David-Röhl vor einem Jahr eine Ausbildung zur Rednerin begann, hatte sie bereits etliche berufliche Stationen hinter sich. Los ging es dabei sportlich: Als Leichtathletin schaffte sie es im Siebenkampf bis zur deutschen Meisterschaft. Nach dem Abitur auf einem neusprachlichen Fachgymnasium, wo sie neben Englisch, Italienisch und Französisch auch Latein und Neugriechisch lernte, absolvierte sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. „Seitdem bin ich gern Gastgeberin“, verrät die selbstbewusste Frau, die in Niedernberg bei Aschaffenburg mit ihren Brüdern Michael, Matthias und Florian aufgewachsen ist. Ihr Vater Olusegun David stammt aus Nigeria und ist von Beruf Maschinenbauer. Ihre Mutter Hannelore ist gebürtige Hannoveranerin.

Mit dem Hotelfach konnte David-Röhl ihre Interessen an Sprachen und Reisen vereinen. Gleich im Anschluss an die Ausbildung ging sie nach Irland. Ein Jahr später fragte sie sich, wie ihr beruflicher Werdegang weitergehen könnte. „Damals gab mir meine Mutter den Tipp, wegen der Weltausstellung Expo nach Hannover zu kommen“, erinnert sich die 44-Jährige. Und schließlich bekam sie tatsächlich im Sheraton Hotel im Pelikan-Viertel in Hannover eine Anstellung.

David-Röhl scheint stets neue Herausforderungen zu suchen. Deshalb entschied sie sich dann für einen Job auf Kreuzfahrtschiffen. Dadurch lernte sie Tahiti kennen und schipperte sogar einmal um die ganze Welt. Weil ihre Mutter auf einer der Kreuzfahrten schwer erkrankte, kehrte sie nach Hannover zurück. „Mir ist die Familie wichtig“, sagt David-Röhl. Sie entschied sich, nicht mehr zu reisen, obwohl ihre Mutter die Krankheit gut auskuriert hatte.

Bei dem Hannover Musical „Kröpcke“ spielt Tosin Andrea David-Röhl die Kröpcke-Uhr. Quelle: privat

David-Röhl wirkt im Hannover Musical „Kröpcke“ mit

Anschließend arbeitete David-Röhl, die mit Ehemann Carsten Röhl seit nunmehr acht Jahren verheiratet ist, in leitenden Positionen in diversen hannoverschen Bars und Restaurants. Danach machte sie sich als Beraterin und Coach für die Gastronomie und Hotellerie selbstständig. „Schnell habe ich mit meinem Team auch andere Branchen beraten“, erzählt die Unternehmerin und Mentorin. Während sie Fachvorträge in Sachen Marketing hielt, fing sie auch mit dem Theaterspielen an. Sie wirkte seit 2013 nebenberuflich im Hannover-Musical „Kröpcke“ mit.

Tosin Andrea David-Röhl (links) gehört auch zum Ensemble der „Pudernäschen“. Quelle: Johannes Kollenda

Einen Sinn für Humor scheint sie zu haben: David-Röhl gehört außerdem zum Ensemble der „Pudernäschen“. Die Kabarettgruppe aus Hannover verdreht mit ihren schrägen, schrillen und charmanten Programmen Männern die Köpfe. Die Frauengruppe gastierte schon einige Male beim Verein Kulturtresen in Altwarmbüchen. Zudem singt die 44-Jährige im Gospelchor TonArt.

Unternehmerin will Frauenclub groß machen

Weil sich die Marketingexpertin nicht sicher ist, ob sie die nächsten 20 Jahre ihre Beratertätigkeit ausüben möchte, legte sie 2020 einen Sabbatical-Jahr ein. In der Zeit ließ sie sich als Rednerin ausbilden und gründete trotz Corona ihr Herzensprojekt, den Frauenclub Hannover.

Der Club ist im Unternehmerinnen-Zentrum Hannover sowie online aktiv und bietet Frauen einen Raum für Weiterentwicklung, Inspiration und Austausch. Ein Workshopprogramm aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeit, Kommunikation, Perspektiven- und Potenzialentfaltung steht für die Teilnehmerinnen bereit. „Das Onlineformat hat sich bewährt“, sagt David-Röhl, die neben ihrer Sitztätigkeit am Computer den Ausgleich in der Natur sucht und Spaziergänge unternimmt. „Ich will den Club groß machen, noch ist es ein Baby“, sagt sie.

Vorher will sich die 44-Jährige aber auf das Finale des Rednerwettbewerbs unter dem Motto „Du schaffst das“ im hessischen Langen konzentrieren. Einen Platz unter den besten fünf – von insgesamt 100 – sieht sie bereits als großen Erfolg. „Dennoch will ich gewinnen“, gesteht David-Röhl und lacht. Ihr Streben nach immer mehr und immer weiter komme wohl vom Siebenkampf.

Von Katerina Jarolim-Vormeier