Tone Fish spielt statt Tim McGeary am Kulturtresen

Nachrichten Isernhagen - Tone Fish spielt statt Tim McGeary am Kulturtresen Geändertes Programm beim nächsten Kulturtresen-Konzert: Statt des erkrankten Tim McGeary gibt es die Folkband Tone Fish zu erleben. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 6. Juni, in der Grundschule Altwarmbüchen.

Am 6. Juni will die Folkband Tone Fish beim Kulturtresen-Konzert in der Grundschule Altwarmbüchen begeistern. Quelle: privat