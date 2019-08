Der JuKi-Flohmarkt am Gemeindehaus in Isernhagen-Kirchhorst ist längst kein Geheimtipp mehr. Zum ersten Mal dabei: die neue Diakonin Judith Schoppe. Sie hat in kurzer Zeit schon viele Projekte in St. Nikolai angeschoben: Dazu zählen eine Bibelentdecker-AG in der Schule und Familiengottesdienste.