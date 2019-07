Isernhagen H.B

Bereits im vergangenen Jahr waren sie gemeinsam als The Devon Allman Projekt auf Tour, nun sind sie als Allman Betts Band auf Welttournee: Devon Allman und Duane Betts. Damit nehmen sich die Bandleader dem musikalischen Erbe ihrer Väter Gregg Allman und Dickey Betts an. Neben Konzerten in Luxemburg und London wollen sie am Montag, 22. Juli, auch das Publikum in der Blues Garage in Isernhagen H.B. begeistern.

Unterstützung auf ihrer Tour bekommen sie von einem weiteren Nachkommen der früheren Allman Brothers Band. Wie schon sein Vater und Band-Bassist Berry Oakley bedient Berry Oakley Junior den E-Bass. Ebenfalls ist der ehemalige Keyboarder der Band und derzeitige Rolling-Stones-Keyboarder Chuck Leavell zu Gast.

Allman Brothers Band war stilprägend für den Southern Blues

Neben neuen Songs aus ihrem gemeinsamen Album „ Down To The River“ und Musik aus ihren Soloprojekten können sich die Besucher zudem auf klassische Allman-Brothers-Songs 50 Jahre nach der Gründung der Band freuen. Die legendäre Gruppe war stilprägend für den Southern Blues. Vor allem in den Siebzigerjahren feierte sie Erfolge mit ihren Alben wie „Brothers And Sisters“ und „Eat a Peach“.

Das Konzert in der Blues Garage, Industriestraße 3–5, beginnt am Montag, 22. Juli, um 20 Uhr. Einlass ist ausnahmsweise schon ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 35 Euro unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Langenhagen, Marktplatz 5 (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Zudem besteht die Möglichkeit, Karten auf der Internetseite www.bluesgarage.de zu reservieren. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 40 Euro.

Danach hat die Blues Garage erst einmal Sommerpause. Weiter geht es dann am Sonnabend, 7. September, mit einem Auftritt alter Bekannter: Die Band Voodoo Lounge feiert ihr 20-jähriges Bestehen.

Von Lisa Otto