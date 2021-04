Isernhagen

Am Montag enden die Osterferien, gleichzeitig beginnt die Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. Sie dürfen die Schule nur noch besuchen, wenn sie sich zu Hause vor Unterrichtsbeginn einem Corona-Schnelltest unterzogen haben und das Ergebnis negativ ist. Aufgrund des immer noch hohen Inzidenzwertes in der Region Hannover gilt das aktuell für Grundschüler, Schüler in Abschlussklassen sowie Schüler in der Notbetreuung. An den Schulen in Isernhagen wird wenige Tage vor dem Start der Testpflicht auf Hochtouren geplant.

Schulen müssen Testkits erst einmal verteilen

Einfach ist das für die Schulleiter und ihre Kollegien nicht. Nicht jede Schule hat rechtzeitig vor den Ferien ausreichend Testkits erhalten. Zwei Tests pro Kind und Schulmitarbeiter sind pro Woche vorgesehen. An der Grundschule Altwarmbüchen (365 Kinder) kamen ganz knapp vor den Ferien nur 500 Testkits an – zu wenig und zu spät, um sie noch vor den Ferien an alle auszugeben. „Deshalb müssen wir auf die Option zurückgreifen, am Montag statt zu unterrichten, erst mal die Tests auszugeben“, sagt Schulleiter Christian Helmer. Die Ausgabe der Tests erfolge auf dem Schulhof in festgelegten Zeitfenstern – „damit die Aerosole keine Chancen haben“.

Lesen Sie auch So funktioniert die Testpflicht an den Schulen nach Ostern

Die Grundschule Altwarmbüchen gibt die Testkits in festen Zeitfenstern am Montag auf dem Pausenhof an die Familien aus. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Auch an der Grundschule in Isernhagen H.B. laufen die Planungen für die Testausgabe am Montag. „Wir haben erst spät am Donnerstag vor den Ferien die Tests erhalten“, sagt Schulleiterin Elke Kaschub. Und das wie in Altwarmbüchen nicht in ausreichender Menge. Somit konnten nur an die Schüler, die am letzten Schultag vor den Ferien Präsenzunterricht hatten, überhaupt Kits verteilt werden – doch auch nicht an alle. „Vor den Ferien hieß es schließlich noch, die Tests seien freiwillig“, sagt Kaschub. An der Grundschule Drei Eichen für Kirchhorst und Neuwarmbüchen haben sich jetzt Eltern angeboten, die Testkits bereits an diesem Wochenende zu verteilen. „So muss der Präsenzunterricht am Montag nicht ausfallen“, sagt Schulleiter Egbert Bortfeldt.

Gymnasium und IGS hoffen auf sinkende Inzidenz

Im Gegensatz zu den Grundschulen, die bereits wieder alle Schüler im Wechselmodell im Gebäude begrüßen dürfen, betrifft die Testpflicht am Gymnasium Isernhagen erst einmal nur den Abiturjahrgang. „Das nimmt uns organisatorisch etwas Druck“, betont Leiterin Christina Bielefeld. So müssten nicht direkt am Montag an Hunderte Schüler Testkits ausgegeben werden. Die Abiturientinnen und Abiturienten bekommen die Tests am Montag ausgehändigt, die restlichen Jahrgänge im Laufe der Woche.

Christina Bielefeld, Leiterin des Gymnasiums Isernhagen, hat wie ihre Kollegen gerade allerhand zu tun, um die Testpflicht an ihrer Schule vorzubereiten. Quelle: Gymnasium Isernhagen

Auch die IGS hat sich entschieden, die Testkits schon jetzt an alle Jahrgänge zu verteilen – schließlich könnte bei fallenden Inzidenzwerten der Wechselunterricht ausgeweitet werden. „Wir geben die Tests am Montag und Dienstag nach dem regulären Unterricht jahrgangsweise an alle Schüler aus, um dafür gerüstet zu sein“, sagt Ulf Lixweiler, Vertreter des Schulleiters Jens Könecke.

Nachweis erfolgt per Unterschrift und teils mit Foto

Beim Nachweis der negativen Tests gehen die Schulen unterschiedliche Wege: Die Grundschulen in Altwarmbüchen und Kirchhorst setzen beispielsweise auf Formulare, die die Eltern unterschreiben und den Kindern zur Schule mitgeben müssen. Dort werden sie in der ersten Stunde kontrolliert. Auch dem Gymnasium reicht die Unterschrift. Die IGS hingegen will Familien anders in die Pflicht nehmen. „Die Eltern müssen im Schulplaner unterschreiben, die Schüler fotografieren die Tests und zeigen sie auf dem iPad vor“, sagt Lixweiler.

Lesen Sie auch: Lehrerin ist zum vierten Mal in Quarantäne – und wird vom Gesundheitsamt vergessen

Was aber passiert, wenn der Test morgens zu Hause vergessen wird? „Wir suchen noch nach einer Lösung, die für die Kinder am besten ist“, sagt etwa Grundschulleiter Bortfeldt. In Altwarmbüchen gilt dagegen: Wer ungetestet kommt, muss von den Eltern abgeholt werden. An der IGS wolle man die vom Kultusminister vorgegebene Möglichkeit schaffen, dass sich Schüler in Ausnahmefällen vor Ort selbst testen können, anschließend soll aber Kontakt zu den Eltern aufgenommen werden. Auch am Gymnasium wird es einen Raum geben, in dem Schüler in Ausnahmefällen den Test unter Aufsicht nachholen können.

Die Corona-Schnelltests sind im Gymnasium Isernhagen angekommen und werden nächste Woche an die Schüler verteilt. Quelle: Gymnasium Isernhagen

Schulleiter begrüßen Corona-Test zu Hause

IGS-Leiter Könecke hält den verpflichtenden Selbsttest zu Hause für die bestmögliche Lösung für Schüler, Eltern und Kollegium. „Ich habe auch zwei Kinder – dann testet man morgens gemeinsam und kann sich beruhigt auf den Weg in die Schule und zur Arbeit machen“, sagt er.

Auch Gymnasiumsleiterin Bielefeld hält dies für besser als freiwillige Tests in der Schule. Letztere hätten bei Eltern und Lehrern für großes Unbehagen gesorgt. „Ein positiver Test hätte sich auf den Betroffenen und die Mitschüler ausgewirkt“, sagt Bielefeld. Immerhin sei das auch eine sensible Information. Von logistischen Problemen ganz abgesehen: „Wie und wo übergibt man das positiv getestete Kind an seine Eltern? Was ist, wenn man sie nicht erreicht?“ Dass Schulen ihre Befürchtungen zurückmelden konnten, sieht Bielefeld positiv: „Dass das ernst genommen wurde, sehen wir an der Regelung, die jetzt getroffen wurde.“

Von Sandra Köhler und Carina Bahl