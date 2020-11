Isernhagen

Die Terminpflicht im Bürgerbüro im Altwarmbüchener Rathaus bleibt vorerst bestehen. Die Kommunalaufsicht hat Bürgermeister Arpad Bogya recht gegeben, dass der Antrag von FDP und SPD, Bürgern auch weiterhin einen uneingeschränkten Zugang zum Bürgerbüro zu ermöglichen, rechtswidrig ist. Die Entscheidungshoheit über die Organisation des Bürgerbüros liege nicht beim Rat, sondern beim Bürgermeister. Und Bogya machte klar: Die Terminpflicht bleibt.

Grüne: Zeitfenster für spontane Besucher im Bürgerbüro

Nachdem es im vergangenen Rat ordentlich Streit über das Thema gegeben hatte, ging es bei der jüngsten Sitzung deutlich sachlicher zu. „Wir können nicht sehenden Auges einen rechtswidrigen Beschluss fassen“, sagte Christiane Müller-Koenig (Grüne). Dennoch: „Inhaltlich sind wir Grünen für eine bürgerfreundliche Verwaltung. Aus unserer Sicht spricht viel dafür, dass es ein Zeitfenster gibt, in dem die Bürger spontan ins Bürgerbüro kommen können.“ Doch wenn der Rat da keine Befugnis habe, könne man eben nichts machen.

Anzeige

FDP und SPD ziehen Anträge gegen Terminpflicht zurück

Die FDP, die den Antrag gestellt hatte, zog ihn letztlich zähneknirschend zurück. Hätte der Rat erneut darüber abgestimmt, hätte die Kommunalaufsicht ihn so oder so kassiert. „Wir verstehen dennoch nicht, warum Sie sich bei dem Thema so sträuben“, sagte Matthias Kenzler ( FDP) in Richtung des Bürgermeisters. Die Möglichkeit, Termine online zu vereinbaren, lehne ja niemand ab. Es gehe nur darum, Bürgern auch weiterhin spontane Besuche zu ermöglichen. „Sonst müsste die Terminpflicht doch auch für die Nebenstelle in N.B. gelten, und das hat dann wirklich keinen Sinn“, ergänzte Herbert Löffler ( SPD), der seinen ähnlich gelagerten Antrag zurückzog, aber dennoch an der „politischen Forderung“ festhielt.

Bogya : Zu Corona-Zeiten sicherer

Diese Forderung nahm Bogya zwar entgegen, dennoch blieb er fest bei seiner Meinung. „Niemand von Ihnen redet über Corona“, hielt er dem Rat vor. Die Terminvergabe, die aktuell im Bürgerbüro gelte, sei schlichtweg sicherer. Die Mitarbeiter seien zufrieden, die Effizienz sei gut. „Das Rathaus steht jedem offen, und wir sind bürgerfreundlich“, betonte Bogya. Auch jetzt gebe es immer noch Besucher, die ohne Termin den Weg ins Bürgerbüro suchten, und wenn die Mitarbeiterinnen freie Kapazitäten hätten, würde da auch niemand weggeschickt. „Zu Corona-Zeiten können wir das auch voll mittragen“, betonte Ulrich von Rautenkranz ( FDP). „Uns geht es um die Zeit nach Corona.“ Es gebe zudem immer noch viele Bürger, die beklagten, dass sie im Bürgerbüro niemanden erreichten. „Es geht uns nur darum, dass das, was stets gut gelaufen ist, auch wieder gut läuft“, sagte Hans-Edgar Ojemann ( SPD).

Und doch: So lange die Corona-Pandemie anhält, wird es wohl keine Änderung geben. Das machte Bogya mehr als deutlich. „Warten wir ab, was passiert, wenn es vorbei ist“, sagte der Bürgermeister abschließend.

Hier können Sie Termine für das Bürgerbüro vereinbaren.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl