Altwarmbüchen

Der Großteil der Autofahrer auf der Straße Lahriede in Altwarmbüchen hält sich zumindest weitgehend an das Tempo-30-Limit. Zu diesem Schluss ist die Gemeindeverwaltung gekommen, wie sie in der jüngsten Ortsratssitzung in Altwarmbüchen mitteilte.

Lahriede : Gemeinde hat Tempo gemessen

Nach mehreren Hinweise...