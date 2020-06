Tempo-10-Schilder im Zentrum Altwarmbüchens müssen verschwinden

Altwarmbüchen

Im Zentrum Altwarmbüchens ist eine Menge los: Rund um den Rathausplatz flanieren viele Menschen, besuchen Geschäfte und den Wochenmarkt. Damit dies auch möglichst gefahrlos funktioniert, hatten sich die Zentrums-AG sowie die politischen Gremien in den Jahren 2017 und 2018 viele Gedanken gemacht. Das führte unter anderem zum Beschluss, die Bothfelder Straße im Zuge ihrer Umgestaltung zu einer Tempo-30-Zone, im zentralen Bereich sogar zu einer Tempo-10-Zone zu machen. Letzteres ist allerdings nicht regelkonform, wie Jörg Schuster, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Isernhagen, feststellte. Eine Anpassung ist nötig – und genau darüber wurde im Ortsrat heftig diskutiert.

„Das Zeichen Tempo 10 gibt es im Verkehrszeichenkatalog des Verkehrsministeriums gar nicht“, erläuterte Schuster die Rechtslage. Zwar hätten verschiedene Städte Tempo-10-Zonen ausgewiesen, doch würden diese von Gerichten immer wieder für rechtswidrig erklärt. „Mit dem verkehrsberuhigten Bereich gibt es ein Verkehrszeichen, dass Schrittgeschwindigkeit, also maximal sieben Stundenkilometer vorsieht. Bei Klagen gegen Geschwindigkeitsverstöße haben Gerichte hier aber zwölf bis 15 Stundenkilometer anerkannt“, führte er aus. Angesichts dieser Sachlage sei es nicht verwunderlich, dass eine Tempo-10-Ausschilderung nicht gewünscht sei.

Politik will maximale Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Für den Zentrumsbereich, in dem die Bothfelder Straße beim Umbau bewusst verschwenkt und verengt wurde, um dort eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen, sei dies auch gar nicht nötig. Denn trotz der zahlreichen die Straße querenden Passanten gäbe es dort keine erhöhte Gefahr. Vielmehr böte sich eine Ausweisung als Tempo-20-Zone für Geschäftsbereiche an, die speziell für solche Fälle gedacht und in Wohngebieten gar nicht möglich sei. Begeistert waren die Altwarmbüchener Politiker von diesen Ausführungen nicht. „Wir haben in der ZAG und im Ortsrat lange gerungen, um eine Lösung zu finden, die speziell Fußgänger und Radfahrer schützt“, sagte Hans-Edgar Ojemann ( SPD) verärgert.

Ob es nicht möglich sei, statt der Tempo-10-Zone einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, wollte die parteilose Ute Bobe wissen. Dies sei nach Angaben einer Mitarbeiterin aus der Verkehrsabteilung wohl aufgrund der baulichen Gegebenheiten, insbesondere der Hochborde für den Busverkehr nicht der Fall, antwortete Schuster. „Das ist mehr als ärgerlich. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir auf einen niveaugleichen Ausbau geachtet und wären jetzt auf der sicheren Seite“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Jessica Rothhardt ( Bündnis 90/Die Grünen).

Prüfen, ob verkehrsberuhigter Bereich möglich ist

Ihrem Vorschlag, die Verwaltung möge doch prüfen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, im zentralen Bereich der Bothfelder Straße, statt der unzulässigen Tempo-10-Zone einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, schloss sich der Ortsrat einstimmig an. Falls das nicht der Fall sei, solle die Tempo-20-Zone eingerichtet werden. Jürgen Klingler ( AfD) warnte davor, Autos aus der Bothfelder Straße auszuschließen, da insbesondere ältere Menschen für größere Einkäufe darauf angewiesen seien. „Darum geht es doch gar nicht“, wies Ute Bobe diesen Einwand zurück.

