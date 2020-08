Kirchhorst/Isernhagen N.B

Die Deutsche Telekom wirbt in Kirchhorst um Firmenkunden, die Interesse an einem kostenlosen Anschluss ans Glasfasernetz für schnelles Internet haben. Bedingung ist, dass bis zum 30. November 30 Prozent der Unternehmen das entsprechende Angebot annehmen – nur dann werden die Leitungen gelegt. In Kirchhorst und außerdem in Isernhagen N.B. war auch der Konkurrent Vodafone mit einer ähnlichen Offerte unterwegs. Das Ergebnis ist noch offen.

Unterschiedliche Bandbreiten sind möglich

Firmen können bei der Telekom zwischen Bandbreiten von 100 Megabit bis zu einem Gigabit pro Sekunde wählen. Wenn das Telekommunikationsunternehmen Leitungen legt, will sie dafür das sogenannte Trenching-Verfahren anwenden, bei dem der Tiefbau entfällt. Stattdessen werden schmale Schlitze mit einer Tiefe von zehn bis 25 Zentimeter als Leitungskanäle in den Straßen- oder Gehweg gefräst. „Das Verfahren ist gegenüber herkömmlicher Bauweise viermal schneller“, teilt der Konzern mit.

Anzeige

Isernhagens Gemeindeverwaltung hat erst durch die Anfrage dieser Zeitung von den Plänen des Konzerns erfahren. „Wir warten auf detaillierte Informationen, um Hinweise geben zu können“, sagt Sprecherin Svenja Theunert.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie mehr:Ran an die Leitung – Warum sich ein Glasfaseranschluss lohnt

Gemeinde hat bereits Leerrohre verlegt

Einige Details wären durchaus essenziell. Die Telekom spricht in ihrer Mitteilung vom Gewerbegebiet Großhorst. Das existiert unter dieser Bezeichnung nicht. Es ist der Name der Straße, die das Gewerbegebiet Erdbeerfeld direkt an der Steller Straße/K112 von den weiter nordwestlich gelegenen Gewerbegebieten trennt. Die Gemeinde hat dort nach Angaben von Wirtschaftsförderer Michael Frerking beim Endausbau der Straßen bereits Rohre verlegen lassen, durch die Glasfaserkabel gezogen werden können.

Im Februar hatte sich bereits Vodafone in Isernhagen getummelt und um Glasfaserkunden in den Gewerbegebieten in Kirchhorst und in Isernhagen N.B. geworben. Auch hier galt die 30-Prozent-Quote. „Den ursprünglichen Bewerbungszeitraum bis Anfang April haben wir wegen der Corona-Pandemie bis Mitte Juli verlängert“, sagt Sprecherin Heike Koring. Die Ergebnisse dieser sogenannten Vorvermarktung würden derzeit ausgewertet. Eine Entscheidung, ob der Akquise auch weitere Aktivitäten durch Vodafone in den betroffenen Gebieten folgen, steht aus.

Von Bernd Haase