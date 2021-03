Isernhagen

Ein bunter Stundenplan ist das Eintrittsportal in die Welt des Gymnasium Isernhagen für die zukünftigen Fünftklässler und ihre Eltern. Noch bis Freitag, 12. März, können diese mit einem Klick eintauchen in die Schulwelt, zu der sie vielleicht schon ab September selbst gehören. Weil die Corona-Pandemie es nicht zuließ, dass IGS und Gymnasium zu einem Tag der offenen Tür in ihre Räume auf dem Schulcampus einluden, suchten die Schulen nach alternativen digitalen Formaten – und wurden fündig.

Dienstag in den ersten beiden Stunde ist Erdkunde angesagt – zumindest auf dem virtuellen Stundenplan. Wer darauf klickt, kann Lego-Männchen bei einer Gipfelbesteigung begleiten und einen Vulkan basteln. In der dritten Stunde begrüßen Lehrer und Lehrerinnen die Zuschauer auf Spanisch. In Religion gibt es ein Quiz, in Physik bekommen es die angehenden Fünftklässler mit einem Pendel, einem Föhn und zu Berge stehenden Haaren zu tun. Und montags zur Mittagszeit wartet ein virtueller Rundgang durch die Mensa. Wer sich hier ein wenig Zeit nimmt, gewinnt einen guten Eindruck in das bunte Schulleben.

Schulen bitten um Anmeldungen bis zum 19. März Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie können Eltern die zukünftigen Fünftklässler nicht wie sonst direkt in den weiterführenden Schulen anmelden. Vielmehr müssen die ausgefüllten Anträge bis Freitag, 19. März, eingehen: Sie können per Post an die jeweilige Schule versandt oder auch in den Briefkasten des Rathauses der Gemeinde Isernhagen, Bothfelder Straße 29, gesteckt werden. Sowohl das Gymnasium als auch die IGS haben Formulare zum Download auf ihre Websites gestellt. Neben dem Anmeldeformular sind je nach Schule auch Passbilder und Zeugniskopien nötig, eventuell Kopien von Fördergutachten, Anmeldeformular für den Ganztagsbereich, Infektionsschutz-Merkblatt und anderes. Was genau benötigt wird, ist auf den Internetseiten der Schulen detailliert aufgelistet.

Eltern stellen Fragen im Vortragschat

Da insbesondere für die Eltern aber auch Informationen zu Abschlüssen, Fördermöglichkeiten, Fremdsprachenwahl und Organisation wichtig sind, lud Schulleiterin Christina Bielefeld für vergangenen Freitagabend interessierte Eltern zu einem Videovortrag ein. „Wir wollten unbedingt einen Weg finden, nicht nur unser Schulleben und unser Selbstverständnis dazustellen, sondern direkte Kommunikation zu ermöglichen“, sagt Bielefeld. So konnten Fragen während des Vortrags per Chat gestellt werden und wurden auch direkt beantwortet. Diese Gelegenheit nutzten die mehr als 90 Teilnehmer rege. „Ich freue mich, dass das Interesse so groß war“, sagt die Schulleiterin.

Gibt es die Möglichkeit zum Schnupperunterricht? (Nein.) Was geschieht, wenn sich mehr Schüler zur Chorklasse anmelden, als es Plätze gibt? (Es wird gelost.) Kommt die beste Freundin mit in die Klasse? (Kinder können sich bei der Anmeldung gegenseitig wünschen.) Haben Kinder, die in Isernhagen wohnen, einen Platz am Gymnasium sicher? (Ja.)

Nicht etwa Verunsicherung ob Corona, sondern gezielte Fragen für den Start in den neuen Lebensabschnitt treiben die Eltern um. Wie in jedem Jahr, sagt Bielefeld.

IGS: Austausch mit den Grundschulen für eine gute Abstimmung

Das bestätigt auch Jens Könecke, Schulleiter an der IGS Isernhagen. Beim virtuellen Marktplatz und einer Zoom-Konferenz als IGS-Variante des digitalen Tags der offenen Tür konnten Eltern genau solche Fragen stellen. Wie seine Schulleitungskollegin am Gymnasium bietet auch Könecke weiterhin telefonische Beratungstermine für Eltern an. „Es ist einfach einfacher, Dinge so zu klären“, sagt er. Details zum Konzept der IGS gibt es auf deren Website zu lesen – unter anderem einen Beitrag der ZDF-Kindernachrichtensendung Logo.

Um den Schülern den bestmöglichen Start zu ermöglichen, tauscht sich Könecke noch intensiver als in den Vorjahren mit den Grundschulen aus. Gibt es Teile des vorgesehenen Stoffs, die aufgrund von Corona und Homeschooling nicht bis zum Ende der vierten Klasse vermittelt werden können? „Wenn wir das wissen, können wir uns ganz anders darauf einstellen“, sagt der IGS-Leiter. Denn letztlich gehe es ja darum, dass jeder Schüler an der Schule ankomme, die für ihn die passende sei.

Von Sandra Köhler