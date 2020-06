Isernhagen

Der eigene Garten ist vielen Hausbesitzern sehr wichtig – wenn nur das leidige Unkraut nicht wäre. So mancher Eigenheimbesitzer sieht in Kies eine vermeintlich pflegeleichte Alternative zu Beeten. Auch in Isernhagen gibt es mittlerweile einige Schottergärten. Bündnis 90/Die Grünen wollen diesen Trend stoppen. Per Ratsantrag fordern sie, dass die Gemeinde Schottergärten künftig per Bebauungsplan ausschließt. Der Planungs- und Bauausschuss diskutiert das Thema am Mittwoch, 1. Juli.

Die Gemeindeverwaltung sieht allerdings nicht viele Einflussmöglichkeiten. In der schriftlichen Stellungnahme zum Grünen-Antrag heißt es: „Probleme, die durch die zunehmende Verbreitung von Schotter- oder Steingärten entstehen, werden seitens der Verwaltung erkannt und ernst genommen. Schottergärten sind ökologisch wertlos, wenig nachhaltig und tragen zu einem starken Verlust der Artenvielfalt bei. Die bestehenden planungsrechtlichen Regelungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen werden jedoch bereits weitestgehend umgesetzt.“

Anzeige

Für Kontrollen fehlt das Personal

Die von den Grünen gewünschten Anordnungen, dass nicht überbaubare sowie nicht bebaute Grundstücksflächen „gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten“ werden müssten sowie Kies und Ähnliches außer für Wege und Zufahrten nicht als Abdeckung verwendet werden dürfen, könnten so nicht in die Bebauungspläne aufgenommen werden.

Weitere NP+ Artikel

Zwar ließen sich, heißt es in der Stellungnahme weiter, auf der Grundlage der niedersächsischen Bauordnung Schottergärten explizit ausschließen. Diese schreibe vor, dass nicht überbaute Flächen Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Doch dies müsse auch kontrolliert und bei Verstoß geahndet werden, und dafür fehle es schlichtweg an Personal und Zeit. Durch Schottergärten versiegelte Flächen künftig für die Berechnung der Abwassergebühren mit heranzuziehen, wie es die Grünen ebenfalls fordern, sei ausgeschlossen: Es könnten nur Flächen herangezogen werden, von denen Oberflächenwasser direkt in den Regenwasserkanal eingeleitet wird. Das sei bei Schottergärten in der Regel nicht der Fall.

Flyer sollen Eigenheimbesitzer sensibilisieren

Um Gartenbesitzer für das Thema zu sensibilisieren, erarbeitet die Gemeinde gerade eine Informationsbroschüre, in der sie für begrünte und naturnahe Gärten wirbt. Diese soll dann im Rathaus ausgelegt, auf der Homepage präsentiert und Interessenten zuschickt werden. Informationsveranstaltungen, wie sie die Grünen fordern, sind nicht geplant. Das Interesse daran schätzt die Verwaltung als „eher gering“ ein.

Von Sandra Köhler