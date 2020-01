Kein Kehrdienst mehr für Spielstraßen? Politik diskutiert umstrittenen Vorschlag

Isernhagen

Heute schon die Straße gefegt? Das könnten sich Anwohner von Spielstraßen künftig gegenseitig fragen – falls die Politik bei einem schon im Dezember hitzig debattieren Thema letztlich dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung folgen sollte. Diese hatte angeregt, die 55 verkehrsberuhigten Bereiche in Isernhagen künftig aus dem Sommer- und Winterdienst der Gemeinde herauszunehmen. Grund dafür sind die Kosten, die aktuell 100-prozentige Auslastung des Baubetriebshofs und auch die Frage nach der Gleichbehandlung der Bürger. In der Konsequenz müssten die Anwohner dann Firmen beauftragen, was sie wohl teurer käme als bislang – oder eben selbst zu Besen und Schneeschieber greifen.

Einfach machen will sich die Politik die Entscheidung nicht: In der öffentlichen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am Mittwoch, 22. Januar, (18.30 Uhr, Rathaus in Altwarmbüchen) soll die Gemeindeverwaltung nun erst einmal einen langen Fragenkatalog beantworten – den Bürger in der Einwohnerfragestunde zu Beginn weiter ergänzen können.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter