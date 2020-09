Isernhagen

Die Premiere vor gut zwei Wochen war ein großer Erfolg, das macht Mut für eine Neuauflage. Die Stiftung St. Marien lädt für Sonntag, 20. September, zur 13. Abendmusik im Kirchraum ein. Coronabedingt wird die Reihe ihrem Namen aber nicht gerecht: Statt in der Kirche erwartet die Besucher ab 17 Uhr ein Konzert in einem Garten, der in Isernhagen N.B. vom Nogatweg 13 aus zu erreichen ist.

An diesem Abend ist das Ensemble Tedesco mit Schumanns Streichquartett A-Dur op. 41/43 und Schulhoffs „Fünf Stücke für ein Streichquartett“ zu Gast. Dazu werden passende Texte verlesen, und auch ein gemeinsames Vater Unser gehört zur Abendmusik dazu.

Ensemble tritt in unterschiedlichen Besetzungen auf

Das Ensemble Tedesco konzertiert regelmäßig in verschiedenen Besetzungen mit Musikern aus dem norddeutschen Raum, die entweder im Niedersächsischen Staatsorchester Hannover, in der Radiophilharmonie des NDR oder freiberuflich künstlerisch und pädagogisch an Musik- oder Musikhochschulen tätig sind.

Beim Konzert müssen die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05 11) 73 84 11 zwingend erforderlich. Wer kann, sollte einen Klappstuhl oder eine andere Sitzgelegenheit mitbringen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Stiftung wird jedoch gebeten.

Von Carina Bahl