Altwarmbüchen

Die Stiftung Kinderzukunft startet wieder ihre Weihnachtspäckchen-Aktion und ruft dazu auf, Geschenke für Kinder und Jugendliche in Not zu packen. Mitmachen können Senioren, Familien, Kindergärten, Schulen, Behörden, Vereine sowie Geschäfte und Unternehmen. Die Pakete gehen nach Bosnien und Herzegowina, nach Rumänien sowie in die Ukraine, wo sie an Mädchen und Jungen in Waisenhäusern, Kliniken, Schulen und Kindergärten, aber auch in Elendsvierteln verteilt werden.

Sammelstelle ist im Möbelhaus eingerichtet

Wer mitmacht, befüllt einen Schuhkarton oder ein Paket in der Größe M etwa mit Hygieneartikeln, wie Zahnbürste und Zahnpasta, Shampoo und Duschgel, Süßigkeiten zum Naschen, Spielsachen, neuen Kleidungsstücken oder Schul- sowie Bastelmaterial samt einer persönlichen Karte – und verpackt den Geschenkkarton in Weihnachtspapier. Die Spender bestimmen, für welches Alter und welches Geschlecht Ihr Päckchen bestimmt ist. Die entsprechenden Etiketten liegen bei der Sammelstelle der Höffner-Filiale in Altwarmbüchen aus. Die Abgabe ist dort vom 26. Oktober bis zum 26. November möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier