St. Nikolai setzt auf Open-Air-Gottesdienste

Kirchhorst

Über eine Stunde hatten die Mitglieder des Kirchenvorstands der Gemeinde St. Nikolai intensiv und kontrovers diskutiert. Am Ende stand fest, dass es vorerst keine Gottesdienste in der Kirche geben wird. Doch die gute Nachricht: Der Kirchenvorstand plant für Sonntag, 17. Mai, im Pfarrgarten die Vorstellung der neuen Pastorin Jessica Jähnert-Müller. Läuft das reibungslos, könnte es beispielsweise an Himmelfahrt und den folgenden Sonntagen im Mai Gottesdienste unter freiem Himmel geben, kündigt Gerhard Raible vom Kirchenvorstand an. Seit dem 11. Mai ist die Kirche zudem für Gäste „für ein stilles Gebet“ geöffnet.

Mit Abstand: Kennenlernen der Pastorin im Pfarrgarten

Am Sonntag, 17. Mai, wird ab 10 Uhr die Aufstellungspredigt von Jähnert-Müller auf der Internetseite der Gemeinde, auf Youtube und Facebook zu sehen sein. Die Aufnahmen dazu erfolgten bereits am 10. Mai. „Unsere Klientel verfügt aber nicht unbedingt über einen Facebook-Zugang“, sagt Raible. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, für den 17. Mai um 16 Uhr in den Pfarrgarten zu laden. Interessierte können dort – unter Einhaltung der Abstandsregeln – die angehende Pastorin treffen. Sie wird ihre Predigt noch einmal vortragen, dazu sollen ein paar Lieder gesungen werden. „Im Freien ist das möglich“, erklärt Raible und fügt hinzu: „Die neue Pastorin hat eine Engelsstimme.“

Anzeige

Aufgrund der Größe der Kirche und dem schmalen Durchgang zwischen den Bänken sieht der Kirchenvorstand von Gottesdiensten im Inneren vorerst ab. „Es mangelt unter anderem an einem zusätzlichen Eingang für eine Einbahnstraßenregelung für die Besucher“, sagt Raible. Mit weiteren Open-Air-Veranstaltungen möchten sich die Verantwortlichen erst nach dem 17. Mai befassen. „Wir überlegen dann konkret, im Pfarrgarten weitere Gottesdienste durchzuführen.“ Dabei wird es unter anderem um Aspekte wie die Bereitstellung von Technik und den Aufbau eines Altars gehen.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Mark Bode