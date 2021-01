Isernhagen K.B

Bis zum 10. Januar beteiligt sich die St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen K.B. vorerst am bundesweiten Corona-Lockdown und verzichtet auf Präsenzgottesdienste an der Dorfstraße. Die Isernhagener dürfen jedoch dennoch für eine individuelle Andacht oder ein persönliches Gebet vorbeikommen. Die Kirche steht dafür an den eigentlich als Gottesdienst angekündigten Terminen offen. Diese sind am Sonntag, 3. Januar, ab 10 Uhr, am Mittwoch, 6. Januar, ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. Januar, ab 10 Uhr. In der Kirche müssen Besucher die gängigen Abstands- und Hygieneregeln einhalten.

Von Carina Bahl