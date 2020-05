Isernhagen K.B

Wenn am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr der erste Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. nach der Corona-Zwangspause beginnt, dürfen maximal 22 Besucher Platz nehmen. Damit erfüllt die Gemeinde nach Aussage von Pastor Karsten Henkmann die Vorgaben zum Abstandhalten. Erste Gemeindemitglieder haben sich bereits angemeldet, weitere Anmeldungen nimmt Henkmann unter Telefon (05139) 9825901 entgegen.

Seinen Angaben zufolge kennzeichnet die Kirchengemeinde die Plätze, die den Besuchern zur Verfügung stehen, mit einem orangefarbenen Kissen. „Dabei gelten Ehepaare und Familien als eine Person“, sagt der Pastor und weist zugleich darauf hin, dass es vor der Kirche eine Abstandsmarkierung geben wird. Jeder Besucher werde einzeln aufgerufen und kann das Gebäude – allerdings nicht die Empore – betreten, sofern er einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Eine freie Platzwahl bestehe nicht. Die Sitzplätze werden von vorn nach hinten eingenommen. In dieser Reihenfolge verlässt die Gemeinde dann auch wieder die Kirche durch die Taufkapelle.

Während des Gottesdienstes dürfe nicht gesungen werden, gleichwohl erklinge die Orgel, und jeder Besucher könne die Liedtexte mitlesen, sagt der Pastor.

Von Antje Bismark