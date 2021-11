Isernhagen

Welche Unterstützungsangebote gibt es vor Ort? Was zahlt die Pflegeversicherung? Wie beantragt man einen Pflegegrad? Diese und andere Fragen können Isernhagenerinnen und Isernhagener am Mittwoch, 1. Dezember, in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, klären. Dort bietet das Team des Senioren- und Pflegestützpunktes Burgdorfer Land von 14 bis 16 Uhr wieder eine kostenlose Sprechstunde an. Die Beratung erfolgt neutral und vertraulich. Das Angebot richtet sich vor allem an pflegebedürftige Menschen sowie pflegende Angehörige. Wer sich ehrenamtlich im Seniorenbereich engagieren möchte, ist ebenfalls willkommen.

Anmeldung und 2-G-Regel für Sprechstunde in Altwarmbüchen

Coronabedingt ist eine Anmeldung für die Sprechstunde unter Telefon (0511) 70020116 vorab erforderlich. In der Begegnungsstätte gilt die 2-G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen ihren Personalausweis mitbringen und nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder von Corona genesen sind.

Von Carina Bahl