Altwarmbüchen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet für Mittwoch, 7. Oktober, von 14 bis 16 Uhr eine Sprechstunde in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, an. Im vertraulichen Gespräch mit einer Pflegeberaterin haben Besucher dabei die Gelegenheit, sich zu sämtlichen Fragen rund um das Thema Pflege zu informieren.

Welche Leistungen der Pflegeversicherung können in Anspruch genommen werden? Wie kann eine Entlastung pflegender Angehöriger gelingen? Welche Angebote gibt es vor Ort? Auf diese und andere Fragen bietet der Pflegestützpunkt neutrale und kostenfreie Antworten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist allerdings eine telefonische Anmeldung unter (05 11) 70 02 01 16 zwingend erforderlich.

Wer am 7. Oktober keine Zeit hat, kann mit dem Pflegestützpunkt, der an der Hannoverschen Neustadt 53 in Burgdorf seinen Hauptsitz hat, unter Telefon (05 11) 70 02 01 16 einen Termin vereinbaren.

Von Carina Bahl