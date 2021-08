Isernhagen

Es können der klassische Nachbarschaftsstreit am Gartenzaun oder Geldforderungen, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung oder auch einfache Körperverletzung sein: Bei allen Streitigkeiten des alltäglichen Lebens kann ein Schiedsmann beraten und im Idealfall schlichtend einwirken, sodass der Weg in den Gerichtssaal in viele Fällen vermieden werden kann.

Die nächste Sprechstunde von Isernhagens Schiedsmann Kurt Nolte findet am Donnerstag, 2. September, von 16 bis 18 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen statt. Die Beratung im Raum 104 erfolgt kostenlos. Aufgrund der Corona-Pandemie werden Besucherinnen und Besucher gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nur einzeln zu kommen und sich vorher bei Nolte unter Telefon (05139) 8 76 66 anzumelden.

Von Carina Bahl