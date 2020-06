Politik lehnt Umbau ab: Bei 199 Besuchern ist in der Schulsporthalle in N.B. Schluss

Isernhagen N.B

Die größere der beiden Sporthallen der Grundschule Auf dem Windmühlenberge soll nicht zu einer Versammlungsstätte für mehr als 199 Personen umgebaut werden. Nach kurzer Diskussion folgte der Schulausschuss des Rates einstimmig der Beschlussempfehlung der Gemeindeverwaltung.

Schule sieht viele Anlässe für große Treffen

Vergeblich verwies Schulleiterin Elke Oppermann im Schulausschuss auf die Zahl von bisher 200 und künftig rund 230 Schüler, dazu 18 Lehrer und drei Betreuungskräfte. „Wir haben keine andere Möglichkeit, uns alle zu treffen“, sagte sie. Anlässe gebe es dabei reichlich: Einschulung, Frühlings- und Herbstforum, Abschluss der Viertklässler oder auch die Weihnachtsfeier.

Anzeige

Doch tatsächlich wahrgenommen wurden laut Gemeindeverwaltung nur wenige Anlässe für mehr als 199 Personen, also der Grenze, ab der die strengen Regelungen der Versammlungsstättenverordnung greifen. Für 2018 seien zwei Veranstaltungen angemeldet worden, für 2019 sogar nur eine einzige. Der Umbau zur Versammlungsstätte – dieser würde nötig, weil eine Ausnahmegenehmigung der Region zum Jahresende ausläuft – würde knapp 400.000 Euro kosten. Die jährlichen Folgekosten lägen bei fast 60.000 Euro.

Weitere NP+ Artikel

Politiker warnen vor Ungleichbehandlung der Grundschulen

Nicht nur aus Verwaltungssicht, auch für die Politiker im Schulausschuss würde das ein Missverhältnis in der Kosten-/Nutzen-Rechnung bedeuten. „400.000 Euro, das ist ein Brett. Das können wir uns nicht vorstellen. Zumal für den Bau der Mensa ohnehin viel Geld nach N.B. fließt“, sagte Anja Moch ( CDU).

Christian Possienke ( FDP) und Ingo Baade ( CDU) argumentierten auch damit, dass man die Grundschule in N.B. nicht anders als die in Altwarmbüchen behandeln dürfe. Für den künftigen Schulstandort in Altwarmbüchen an der Jacobistraße habe man argumentiert, dass sich die höheren Kosten für eine offizielle Versammlungsstätte nicht durch ein oder zwei Termine pro Jahr mit mehr als 199 Teilnehmern rechtfertigen ließen. „Da sollte man jetzt nicht von abweichen“, warnte Baade, während Possienke befürchtete, dass dies dann auch Begehrlichkeiten beispielsweise bei der Grundschule Kirchhorst wecken könne.

Als Nächstes befasst sich der Ortsrat Isernhagen N.B. am 23. Juni mit dem Thema. Die Beschlussfassung ist für den Rat am 9. Juli vorgesehen. Sollte auch dort eine Mehrheit den Umbau der Sporthalle ablehnen, so müssten die Grundschule Auf dem Windmühlenberge künftig doch nicht komplett auf größere Veranstaltungen verzichten. Sie könnte dafür entweder die kleine Sporthalle, die zur Mehrzweck-Mensa umgebaut wird, parallel mitnutzen. In beiden Hallen dürfen 199 Personen anwesend sein. Oder aber die Grundschule könnte in den Isernhagenhof nach F.B. ausweichen. Dieser ist eine Versammlungsstätte.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter